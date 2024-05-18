«تموين الشرقية»: توريد 575 ألفا و255 طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، توريد 575 ألفا و255 طنا و113 كيلو قمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

تسويق محصول القمح المنتج محليا

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى إنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

استلام كميات القمح المنتج محليا

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسؤولة بشكل كامل عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.