أسعار ملابس الحج 2024 للراغبين في أداء المناسك.. تختلف حسب الخامة

أيام قليلة تفصلنا عن المناسبة الدينية الأكثر أهمية على مدار العام، إذ يستعد الراغبون في أداء مناسك الحج لشراء ما يلزمهم من ملابس وأشياء وأدوات يحتاجون إليها خلال رحلتهم المباركة التي يفصلنا عنها أيام معدودة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار ملابس الحج 2024، والأماكن المتوفرة بها، وكيف يتم اختيار الخامة الأفضل منها والتي تجعلهم يشعرون بالراحة خلال أداء المناسك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار ملابس الحج 2024

وتختلف أسعار ملابس الحج 2024 وتتفاوت بناء على الكثير من المعايير المختلفة، والتي من أبرزها الخامة، فكلما كانت الخامة قطنية وناعمة وطاردة للحرارة، كلما ازداد سعر ملابس الإحرام، والعكس صحيح، كما تختلف أيضا بناء على كمية القماش المستخدمة لصناعة الثوب، فكلما ازدادت كمية القماش كلما ازداد السعر أيضا.

وبالنسبة لأسعار ملابس الحج 2024، فتبدأ أسعار تلك الملابس من 500 جنيه في الأسواق الشعبية والمحلات الموجودة بها وفق جولة لـ «الوطن»، ويختلف بها الأسعار حسب الخامة، وتحرص بعض الماركات المشهورة أيضا على صناعة ملابس الإحرام بخامات عالية الجودة، إذ تبدأ الأسعار في تلك الماركات بدء من 640 جنيها لملابس إحرام الرجال والسيدات، وكلما ارتفعت جودة القماش كلما ارتفع السعر ليصل سعرها إلى 2000 جنيه، وفق بعض المواقع الرسمية الخاصة بتلك الماركات الشهيرة.

أماكن شراء ملابس الحج 2024

وهناك العديد من المناطق التي ينتشر بها محلات متخصصة في بيع ملابس الحج أو العمرة، وتتمثل في الآتي:

- محلات ملابس الإحرام في منطقة الحسين.

- محلات ملابس الإحرام في منطقة الغورية.

- محلات ملابس الإحرام في شارع الأزهر.

- محلات ملابس الإحرام في منطقة العتبة.

وتأتي تلك المناطق إلى جانب بعض الماركات الشهيرة المتخصصة في صناعة الملابس، والتي تنتج ملابس الإحرام أيضا.

مكونات ملابس الحج

وتختلف مكونات ملابس الحج الخاصة بالرجال عن الملابس الخاصة بالسيدات، وتتمثل في الآتي:

1- ملابس الإحرام الخاصة بالرجال

تتكون ملابس الحج الخاصة بالرجال من عدد 2 بشكير إحرام وحزام ساتر وسروال وجلباب جميعهم باللون الأبيض، كما يتم إضافة بعض الأشياء الأخرى مثل حذاء أبيض.

2- ملابس الإحرام الخاصة بالنساء

وتتكون ملابس الحج الخاصة بالنساء من عباية وبنطلون وسروال وحجاب وجوانتي وحذاء وقميص قطن وبونية جميعهم باللون الأبيض أيضا.