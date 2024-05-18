حملة أمنية موسعة على تجار المخدرات في 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 79 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن «18 بندقية آلية - 36 بندقية خرطوش – 59 فردا محليا - عددا من الطلقات مختلفة الأعيرة».. بحوزة 79 متهمًا لـ65 منهم معلومات جنائية.

ضبط 15 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «1,460 كيلوجرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرب الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 16 متهما لـ14 منهم معلومات جنائية».

- تنفيذ 541 حكما قضائيا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «16,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 6,300 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري الشابو والهيروين».. بحوزة 7 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

ضبط 8 قطع سلاح ناري، عبارة عن «7 أفراد محلية – بندقية خرطوش - عددا من الطلقات».

- تنفيذ 1619 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها «15,150 كيلوجراما من مخدر الحشيش – 11 كيلوجرامًا من مخدر البانجو - 15 كيلوجرامًا هيدرو - كمية من مخدري الهيروين والشابو»، وكذا 10 قطع سلاح ناري عبارة عن «طبنجة - 9 أفراد محلية وعدد من الطلقات» بحوزة 10 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما «كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة متهمين».

ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها «3 قطع أسلحة بيضاء، بحوزة 3 متهمين»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.