2.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال 24 ساعة.. «السرب» يتصدر

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي صعودها في شباك التذاكر، حيث حققت الأفلام الأربعة إجمالي إيرادات بلغ 2 مليون و688 ألف جنيه أمس الجمعة، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«السرب» يتصدر الإيرادات

وحافظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، على وجوده في المركز الأول بقائمة الإيرادات لليوم الـ17 على التوالي، كما حقق الفيلم نصيب الأسد من إجمالي إيرادات الأفلام محققا مليونا و417 ألف جنيه، بينما تلاه في المركز الثاني فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والذي حقق إيرادات بلغت 614 ألف جنيه.

فيلم «عالماشي» يتذيل قائمة إيرادات الأفلام

وفي المركز الثالث بقائمة إيرادات الأفلام المصرية جاء الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، محققا إيرادات بلغت 598 ألف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم عالماشي بطولة الفنان علي ربيع، حيث لم يحقق الفيلم سوى 58 ألف جنيه.