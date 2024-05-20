اقرأ واطمئن.. 4 آيات قرآنية أوصى بها الشعراوي لتحصين القلوب من الخوف

الخوف شعور طبيعي يُصيبنا جميعاً في بعض المواقف، لكن عندما يتحول إلى قيد يعيق حياتنا، فهنا تكمن المشكلة، وقدّم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله نصائح قيّمة للتغلب على الخوف من خلال القرآن الكريم.

وفي مقطع فيديو مسجّل لـ«الشعراوي» عبر قناة تحمل اسمه على «يوتيوب»، أوضح أنَّ هناك 4 آيات لحفظ الشخص من الخوف، وأنّ تكرارها يبث في النفوس الطمأنينة والراحة، وذلك دليل على قوله تعالى: « ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

آيات لحفظ الشخص من الخوف

وحول آيات حفظ الشخص من الخوف قال الشيخ الشعراوي إنّ هناك 4 آيات تطمئن القلب، وهي كالتالي:

- «وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ».

- «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ».

- «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ».

- «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا».

دعاء تحصين النفس

وحول دعاء تحصين النفس، فعن أبي الدَّرداءِ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن قال إذا أصبَحَ وإذا أمْسى حَسْبيَ اللهُ، لا إلهَ إلَّا هو، عليه تَوكَّلتُ، وهو ربُّ العَرشِ العَظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ ما همَّه، صادِقًا كان بها أو كاذِبًا».