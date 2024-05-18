إجابات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالمنوفية

انتهى ثاني أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني، بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أداء الطلاب امتحان اللغة العربية الذي استمر لمدة ساعتين ونصف، ويهتم الطلبة وأولياء أمورهم بمعرفة إجابة «امتحان العربي» للاطمئنان على إجاباتهم.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بالمنوفية

وقال الدكتور محمد أبو النور معلم لغة عربية وباحث ماجستير، إن امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني المنوفية 2024 جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، مع وجود بعض النقاط في مستوى الطالب المتفوق، ولكن الامتحان في متناول جميع الطلاب.

النقاط الصعبة في امتحان اللغة العربية بالمنوفية

وتابع «أبو النور»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض النقاط الصعبة في امتحان اللغة العربية أبرزها مضاد كلمة «الإيثار» التي أثارت الجدل بين الطلاب لأنها صعبة بالفعل، ولكن الإجابة الصحيحة إن ضد كلمة الإيثار هو الأثرة والأنانية والخساء، وأحد النقاط الصعبة أيضا جمع كلمة «قليل» والإجابة الصحيحة هي «أقلاء».

إجابة امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي بالمنوفية

وجاءت إجابات امتحان اللغة العربية كما يلي: