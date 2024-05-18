تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء بعد قليل كتب: أسماء زايد 02:47 م | السبت 18 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بتصريحات صحفية، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة إصلاح المسار الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي رئيس الوزراء يتفقد مصنع أجهزة كهربائية في بني سويف رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الصناعية في بني سويف رئيس الوزراء: الإفراجات الجمركية ساهمت في ضبط الأسعار رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء تصريحات صحفية بني سويف بقلم أسماء زايد