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تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
02:47 م | السبت 18 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بتصريحات صحفية، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف.

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