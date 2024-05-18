سنترال كوست يضرب موعدا مع فيكتوري بـ«النهائي الكبير» لدوري أستراليا

حجز سنترال كوست مارينرز، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطاقة التأهل لنهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، بتعادله سلبيا مع نظيره سيدني إف سي، على ملعب «سنترال كوست»، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم، ليفوز بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع ملبورن فيكتوري بـ «النهائي الكبير»، يوم السبت المقبل.

وكان سنترال كوست مارينرز، حقق الفوز على نظيره سيدني إف سي، بنتيجة 2-1، على ملعب «أليانز»، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

وشهد اللقاء، تلقى داني سكوفيلد، مساعد مدرب سنترال كوست مارينرز، خلال 10 ثوان فقط بطاقة حمراء على إثر حصوله على إنذاريين في المباراة على إثر اعتراضاته على علي رضا فغاني حكم اللقاء.

طرد مساعد المدير الفني لسنترال كوست

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء لسكوفيلد لاعتراضاته على قراراته، وأشار فغاني، لمساعد مدرب سنترال بالجلوس، فتظاهر داني بالجلوس، ووقف ثانية على قدميه، فأشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء في وجه داني سكوفيلد، ليغيب عن مباراة «النهائي الكبير».

وبهذه النتيجة، سيواجه سنترال كوست مارينرز، نظيره ملبورن فيكتوري، في نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، في المباراة التي يطلق عليها «النهائي الكبير».

وصباح اليوم، أطاح ملبورن فيكتوري، بنظيره ويليجنتون فينيكس، بفوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1.