مضاد الدواء ومقسط.. أسئلة صعبة في امتحان العربي لطلاب الإعدادية الأزهرية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم، امتحان اللغة العربية «ورقة ثانية، المطالعة والنصوص وفنون الكتابة» للعام الدراسي 2023-2024، وفقا للجدول المعتمد.

مضاد الدواء ومقسط

وتضمن امتحان اللغة العربية الورقة الثانية بمحافظة الدقهلية، أسئلة حيرت طلاب الاعدادية الأزهرية في امتحان اليوم، ومنها مضاد كلمة الدواء الذي يعني «داءٌ، سُقْمٌ، عِلَّةٌ، مَرَضٌ»، ومضاد كلمة مقسط بمعنى عادل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، الذي بدأ 15 مايو الجاري، وتتبقى منه المواد التالية:

- الأحد 19 مايو: امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 20 مايو: امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- الثلاثاء 21 مايو: امتحان الجبر - امتحان التربية الفنية - وامتحان الحاسب الآلي.

- الأربعاء 22 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.