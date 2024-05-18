«مدبولي»: اجتمعت برجال السياحة في مصر لوضع مستهدفات جذب 60 مليون سائح سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال اجتماع جمعه بكبار رجال السياحة في مصر لوضع المستهدفات على مدار 10 سنوات قادمة لهذه الصناعة، لأن مصر تستحق أن يأتي إليها ما بين 50 لـ 60 مليون سائح سنويًا، طلب منهم تحديد المطلوب من الدولة لتحقيق هذا المستهدف، محددًا أن دور الحكومة مع القطاع الخاص تشجيعه وبالفعل يعملون على تحقيق هذا الهدف.

وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمصانع ببني سويف، ونقلته شاشة «إكسترا لايف»: «مجموعة العربي بدأنا بزيارتها وكل هذه المصانع زرناها من قبل وتشرفت بافتتاح الرئيس السيسي لعدد منها، ونستهدف التوسع الكبير ودخول منتجات جديدة في هذه المصانع».