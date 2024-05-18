تحد ينهي حياة مراهق أمريكي.. شريحة بطاطس تسببت في موته

ضجت شوارع ولاية ماساتشوستس شمال شرقي أمريكا بالحزن الممزوج بالغضب، عقب تشريح جثة مراهق أمريكي عمره 14 عاما لقي حتفه جراء تناول شريحة بطاطس حارة جدا خلال مشاركته في تحدٍ مثير للجدل.

وأصيب هاريس وولوبا بسكتة قلبية إثر تناوله مواد غذائية بها كميات كبيرة من مواد الكابسيسين، وجاء ذلك في تقرير التشريح الذي نشرته وكالة فرانس برس بعدما اطلعت عليه الخميس الماضي.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية، إن هاريس توفى مطلع سبتمبر لعام 2023، بعد أداء تجربة «تحدي رقاقة البطاطس الواحدة»، وهو تحدٍ أثار جدلا واسعا تمثل في تناول شريحة تحتوي على كمية كبيرة من التوابل الحارة دون شرب أي سوائل لفترة طويلة.

التحدي ومحتويات شرائح البطاطس

وتحتوي التوابل على فلفل كارولاينا ريبر، وهو نوع قوي جدا من أنواع الفلفل الحار حسب موسوعة جينيس، وتُباع شريحة البطاطس موضوعة داخل علبة على شكل تابوت مزيّن بهيكل جمجمة، وتم سحب هذه الشرائح من الأسواق بعد وفاة هاريس من قِبل الشركة المُصنعة.

تقرير التشريح

أوضح تقرير التشريح، أن المراهق كان مريضا بالقلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يكون عاملا مؤثرا في وفاته، كما قالت وسائل إعلام أمريكية أن حالات المراهقين الآخرين الذين شاركوا بالتحدي مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الشرائح، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا ومينيسوتا.