أسعار مبرد الهواء 2024.. يبدأ من 2300 جنيه وموفر للكهرباء

مبرد الهواء المعروف بـ«التكييف الصحرواي» واحد من الأجهزة الكهربائية التي تخفف من ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها في فصلي الربيع والصيف، ويتميز بسهولة نقله من مكان لآخر وهو أقل تكلفة من التكييفات العادية، لذا نستعرض أسعار مبرد الهواء 2024 في السطور التالية.

يعرف مبرد الهواء بأنه مبرد المستنقعات أو المبردات التبخيرية لكونها تسخدم التبخر لخفض درجة حرارة الهواء، ويتناسب مع الأماكن ذات المناخ الحار، ويستهلك كهرباء أقل بنسبة 50% إلى 90% من مكيف الهواء.

أسعار مبرد الهواء 2024

وفيما يلي بيان بأسعار مبرد الهواء 2024، وفقا لما هو معلن في أسواق الأجهزة الكهربائية:

بأقل من 4 آلاف جنيه

- مبرد هواء فريش، 25 لترا، 50 وات، بفلتر غبار قابل للإزالة، FA-T25M، بسعر 2,970 جنيه.

- مبرد هواء فريش، 25 لترا، بسعر 3,200 جنيه.

- مبرد هواء تربو ميكانيكال فريش، 25 لترا، FAT25M، بسعر 3,200 جنيه.

- مبرد هواء سوناي، سعة 40 لترا، 90 وات، 3 سرعات، MAR 40AC، بسعر 3,799 جنيه.

- مبرد هواء كاسيل، 65 لترا، AC1165، بسعر 3,999 جنيه.

أسعار مبرد الهواء 2024 بأقل من 5 آلاف جنيه

- مبرد هواء فريش، 210 وات، 60 لترا، FA-M60W، بسعر 4,199 جنيه.

- مبرد هواء ميانتا، 75 لترا، AC49238A، بسعر 4,499 جنيه.

- مبرد هواء ميانتا، 85 لترا، AC49138A، بسعر 4,999 جنيه.

أسعار مبرد الهواء 2024 من 5 إلى 8 آلاف جنيه

- مبرد هواء كاسيل، 65 لترا، 3 سرعات، AC1165، بسعر 5,349 جنيه.

- مبرد هواء ديجيتال ميانتا، 85 لترا، 250 وات، AC49138B، بسعر 5,399 جنيه.

- مبرد هواء صحراوي ديجيتال كاسيل، 85 لترا، 190 وات، AC 1185 TR، بسعر 5,799 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو، 55 لترا، 3 سرعات TAC-55، بسعر 6,500 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو، 60 لترا، 3 سرعات TE-60AC، بسعر 6,560 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو 55 لترا، 3 سرعات، TAC-55، بسعر 6,999 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو، 70 لترا، 3 سرعات TAC-70، بسعر 7,090 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو ديچيتال، 70 لترا، 3 سرعات بريموت TAC-70R، بسعر 7,340 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو، 80 لترا، 3 سرعات TE-80AC، بسعر 7,800 جنيه.

- مبرد هواء تورنيدو، 80 لترا، فلتر كربونى، TE-80AC، بسعر 8,150 جنيه.