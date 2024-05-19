إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالإسكندرية اليوم

أكدت هبة سليمان، مدير عام إدارة العجمي التعليمية في محافظة الإسكندرية، إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الثلاثة الرابع والخامس والسادس اليوم بجميع مدارس الإدارة، مشيرة إلى الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

رصد الدرجات بدقة

وأشارت «سليمان»، إلى انتهاء كل أعمال الكنترول ورصد الدرجات بعناية فائقة، حتى يحصل كل طالب على درجاتة بشكل دقيق، مشيرة إلى بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة أمس.

عصا إلكترونية لمكافحة الغش

وأوضحت «سليمان»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت أمس في جميع المدارس، حيث تم استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب، ومنع دخول أجهزة المحمول، لمنع تسريب الامتحانات.