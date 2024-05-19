عشاق الدوري الإنجليزي على موعد مع مباراة آرسنال وإيفرتون الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة لموسم 2023-2024.

موعد مبارة آرسنال وإيفرتون والقنوات الناقلة

وعن موعد آرسنال وإيفرتون والقنوات الناقلة، تنطلق اليوم على ملعب الإمارات في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباريات الدوري الإنجليزي حصريا عبر سلسلة قنوات قنوات بي إن سبورتس المشفرة، صاحبة حقوق البث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

موقف فريق ارسنال من مباراة اليوم

ويدخل فريق آرسنال اللقاء الليلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري بـ86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، مع انتظار حدوث تعثر لفرق سيتي إما بالتعادل أو الهزيمة.