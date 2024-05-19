بسمة وهبة تثير الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.. ماذا قالت؟ (فيديو)

بنبرة صوت حادة؛ شاركت الإعلامية بسمة وهبة أحدث مقطع فيديو لها تهاجم مؤسسة تكوين التي انطلقت في الأيام القليلة الماضية، تتهم المسؤولين عنه بأنهم لا يعرفون أساسيات الدين وبالتالي حديثهم باطل.

فيديو«وهبة» الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» أثار الجدل وتباينت التعليقات علية بين مؤيد لكلامها ومعارض للطريقة التي تحدت بها عن المركز.

فيديو بسمة وهبة يثير الجدل

تحدثت وهبة في آخر ظهور لها عن مركز «تكوين» عبر صفحتها الرسمية على«إنستجرام» في مقطع فيديو آثار الجدل قائلة: «إيه علاقة التافهين دول بالدين، مين إداهم توكيل يحشروا نفسهم، هما عايزين يعملوا إيه يدمروا الشباب والأطفال، بيتارجتوا أولادنا وبيلعبوا بدماغهم، انتوا أعلنتوا الحرب على ثوابت الدين، اساءتوا الأدب مع ربنا ورسوله الكريم، مين وكلكوا».

وأضافت «وهبة» في مهاجمتها للمركز الذي يرأسه عدد من الكتاب والإعلاميين من مصر وتونس ولبنان، قائلة: «خلوا بالكم وراهم منظمات مشبوهة، اللي عايزا أقوله أغيثونا، بنشاد المسؤولين يغيثونا من النصابين دول أين علماء الدين؟».

الاستغاثة بعلماء الأزهر

ووجهت بسمة وهبة، استغاثة لعلماء الأزهر والمسؤولين قائلة: «أنا بستغيث بيك يا شيخ الأزهر، أعمل حاجه من الناس دي، جايين يألفوا دين جديد ويهدوا عقيدتنا علشان يحللوا الحرام، ياريت الأزهر يتدخل، ولا واحد فيهم دارس ومعاه شهادة في الدين مفيش أي حاجة، دا حتى في كلامكوا مبتقولوش على النبي عليه الصلاة والسلام، كلكوا متأمرين وعصابة، ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي لازم تتأدبوا معاهم، متغلطوش وتراجعوا في الدين يوم ما نسأل على حاجه نسأل الأزهر بوصلة العالم كله».

ومركز تكوين، عبارة مبادرة للتثقيف العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة بناء المفاهيم العامة وتحكيم المنطق والعقلانية، بحسب الكاتب يوسف زيدان أحد مسؤولين المبادرة، بالتعاون مع الإعلامي إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، فاطمة ناعوت، نايلة أبي نادر، فراس السواح.