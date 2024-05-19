حصاد 394 ألف فدان قمح وتوريد 582 ألفا و217 طنا بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، توريد 582 ألفا و217 طنا و195 كيلوجراما من القمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين من موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

مساحة القمح المنزرعة هذا العام

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من حصاد من محصول القمح، علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدان.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

ولفت «طلعت» إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.

وذكر أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية.