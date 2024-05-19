إنذارات لـ127 منشأة طبية ورصد 13 غير مرخصة في بورسعيد

وجهت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة في بورسعيد 127 إنذارا لمنشآت طبية ورصد 13 منشأة طبية غير مرخصة في بورسعيد، خلال حملة تفتيشية مكبرة أطلقتها الإدارة؛ لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في بورسعيد ‎بناءً على توجيهات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، تحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

رصد 13 منشأة طبية غير مرخصة

‎وأعلن الدكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر ببورسعيد، المرور على 215 منشأة طبية خاصة وتوجيه 127 إنذارًا، ورصد 13 منشأة طبية غير مرخصة، في إطار حرص إدارة العلاج الحر على سلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية عالية الجودة.

وأوضح مدير إدارة العلاج الحر أنّ الحملة التفتيشية ضمت فريق الإدارة بمديرية الصحة، وهم دكتور عمرو المليجي وكيل الإدارة، ودكتورة يارا الشوبكي، ودكتورة رنا الجبروني، ودكتور بلال عماد ودكتور محمد نبيل وأشرف حمدان، ووجهت الحملة المنشآت الطبية المخالفة بضرورة تلافي تلك الأخطاء المذكورة، مع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.