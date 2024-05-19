إجراء 2042 عملية قلب دعما لغير القادرين في قرى ونجوع سوهاج (صور)

أعلنت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ 2042 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج، منذ بدء العمل إلى الآن.

أبحاث ميدانية لتأكيد أحقية المرضى

وأكد رأفت السمان، وكيل وزاة التضامن بسوهاج، أنّ المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.

عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أنّ دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة.