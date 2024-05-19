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«الصحفيين» تدعو قيادات الصحف للاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس

كتب:

سهيلة هاني
01:57 م | الأحد 19 مايو 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف والكتّاب الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

المؤتمر السادس للصحافة

ووجّهت النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع، وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها الأسبوع الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت النقابة أنّ النقاشات مع الزملاء المشاركين اتسمت بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، إضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

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