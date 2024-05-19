بوكاجونيورز يحل ضيفا على كورودوبا بالدوري الأرجنتيني

يحل بوكاجونيورز، ضيفا على سنترال كورودوبا، بملعب «ألفريدو تيريرا»، بالجولة الثانية من الدوري الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الاثنين، بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوكا جونيورز، مباراة سنترال كورودوبا، بخسارة أمام أتليتيكو توكومان بهدف دون رد على ملعب «خوسيه فييرو»، بالجولة الأولى، ليحتل المركز 21 بجدول ترتيب فريق بطولة الدوري الأرجنتيني بدون نقاط

تعادل بوكا جونيورز مع فورتاليزا بـ «سود أمريكانا»

كما حقق بوكا جونيورز تعادلا إيجابيا بنتيجة 1-1، مع نظيره فورتاليزا على ملعب «لا بومبونيرا»، بالجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الثاني.

وفي المقابل، يخوض سنترال كورودوبا، مباراة بوكا جونيورز، بالجولة الثانية، بخسارة أمام ريفربليت، بثلاثية نظيفة على ملعب «مونومنتال»، بالجولة الأولى، ليحتل المركز الـ28 والأخير بدون نقاط.

وكان ريفربليت، حقق الانتصار على نظيره بيلجرانو، بثلاثية نظيفة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «ماس مونومنتال»، بالجولة الثانية للدور الثاني من بطولة الدوري الأرجنتيني.