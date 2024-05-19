طلاب مدرسة التربية الفكرية بالشرقية في زيارة لمتحف تل بسطا

نظمت، اليوم، لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية زيارة لـ20 طالبا وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، لمتحف تل بسطا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

تقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام، إيماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام إلى أن لجنة ذوي الهمم قامت بالتنسيق مع متحف تل بسطا بالزقازيق، وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارة لـ20 طالبا وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية للمنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وذكرت مقرر لجنة ذوي الهمم، أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة، وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية قاعة العرض المتحفي، وذلك برفقة أحد المرشدين بالمتحف.