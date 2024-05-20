ذكرى وفاة ميمي شكيب.. محطات في حياتها الفنية وقصة حبها لسراج منير

أمينة، هو الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة ميمي شكيب التي يحل اليوم ذكرى وفاتها، فهي التي قدمت مجموعة من الأعمال الفنية والسينمائية العديدة، وكان آخرها فيلم الذئاب عام 1983، الذي شاركت فيه بدور «حكمت هانم» زوجة المحامي، وقد طغى على أعمالها الطابع السينمائي.

وقدمت «شكيب» العديد من الأعمال إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد رمزي وماجدة في فيلم أين عمري، كما شاركت الفنانة سعاد حسني ونادية لطفي وغيرهم الكثير.

تنوعت أدوار الفنانة الراحلة ميمي شكيب بين المرأة الأرستقراطية وبنت البلد، ولدت في 25 من شهر ديسمبر عام 1913 بالقاهرة كما أنّها تُعد شقيقة الفنانة زوزو شكيب، كانت بدايتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني، وبدأت مشوارها السينمائي عام 1934، وتوالت أدوارها حتى قدمت 150 عملاً سينمائيًا أشهرها شارع محمد علي، وشاطئ الغرام وبيت الأشباح والحموات الفاتنات، والبحث عن الفضيحة.

زواج ميمي شكيب من سراج منير

جمعت الفنانة الراحل ميمي شكيب قصة حب بالفنان الراحل سراج منير، وتزوجا عام 1942 واستمر زواجهما ما يقرب من 15 عامًا إلى أن توفى الفنان سراج منير في عام 1957، ومن أشهر الأفلام التي جمعتهما، فيلم بيومي أفندي، وفيلم ابن ذوات، وفيلم كلمة حق.

جوائز حصلت عليها ميمي شكيب

حصلت الفنانة الراحلة ميمي شكيب على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل دور ثانِ عن فيلم دعاء الكروان، وفي آخر حياتها ابتعدت عن الأضواء وأصيبت بحالة نفسية سيئة، ثم توفت يوم 20 من شهر مايو عن عمر يناهز 69 عامًا.