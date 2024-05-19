رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

التوتر سيد الموقف.. تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
03:09 م | الأحد 19 مايو 2024
مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «التوتر سيد الموقف.. تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي».

وجاء في التقرير: «التوتر سيد الموقف، هكذا هو الحال داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بعد تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس حربها الذي شكل خصيصا لتكوين جبهة داخلية قوبة متماسكة وداعمة للعدوان على قطاع غزة».

وأضاف: «وبعد أكثر من 7 أشهر من العدوان فشل فيها جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه التي أعلن عنها منذ اليوم الأول من الحرب، تصاعدت حدة الخلافات بين نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحكومي لتبلغ ذروتها وتصل حد التهديد بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة».

وذكر: «خلافات ساهم في تأجيجها تعمد نتنياهو إفشال المفاوضات التي تبنتها مصر بالتعاون مع الوسطاء، للتوصل لصيغة مناسبة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين مخافة أن يفقد منصبه مع انتهاء الحرب، الأمر الذي يبدو وشيكا بعدما أمهله بني جانتس حتى الثامن من يونيو القادم لبلورة استراتيجية عمل جديدة للحرب وما بعدها تضمن إعادة المحتجزين.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: نتنياهو رفض حل الدولتين قبل وصول مستشار الأمن الأمريكي لإسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: سموتريتش يدفع حكومة نتنياهو السيطرة على جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث عملية رفح الفلسطينية

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع غدا بعد تعثر مفاوضات تبادل المحتجزين

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إعادة المحتجزين أهم من عملية عسكرية برفح الفلسطينية
بقلم هانى حسن