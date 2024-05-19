البورصة تربح 87 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع كبير في المؤشرات، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على نسبة ارتفاع 4.5% عند مستوى 27315.83 نقطة، وسط مكاسب سوقية 87 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.9% عند مستوى 5886.88 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات بنسبة 4.6% عند مستوى 8535.19 نقطة.

عمليات شراء من المصريين والأجانب

وشهدت جلسة اليوم، عمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، بينما سجل العرب عمليات بيع.

87 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أكثر من 6 مليارات جنيه عبر التداول على أكثر من 1.02 مليار سهم، وتنفيذ 142 ألفا و427 صفقة، فيما سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.839 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 9.7% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 9.7% منذ بداية 2024.