مقصية تاريخية ودموع وداع كلوب.. نهاية تاريخية للدوري الإنجليزي 2024

منذ دقائق انتهت الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت تتويج نادي مانشتسر سيتي باللقب، للمرة الرابعة على التوالي، بجانب أحداث مثيرة في بعض المباريات، مثل الأهداف الخرافية التي سجلها بعض اللاعيبين، ومشاهد وداع المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بعد 9 سنوات قضاها داخل «أنفليد».

البداية مع مباراة مانشستر سيتي وويستهام يونايتد، فبعد دقيقة واحدة من صفارة الحكم، سدد جناح الفريق السماوي فيل فودين تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس «الشواكيش» ألفونس أريولا، ولم تمر سوى دقائق قليلة أخرى حتى أضاف اللاعب نفسه هدفا آخر.

«قدوس» يسجل مقصية خرافية

«أريد أن أعطي هدية لأخي توماس بارتي».. تلك الجملة قالها الغاني محمد قدوس، لاعب نادي ويستهام يونايتد، قبل أيام من مباراة مانشستر سيتي، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق الفوز، من أجل فوز صديقه لاعب آرسنال بالدوري الإنجليزي، وترجم هذه الرغبة من خلال تسجيله لهدف خرافي؛ إذ صنع الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء، مسجلاً ركلة مقصية اخترقت شباك الفريق السماوي، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

هدف من منتصف الملعب

جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، تقام عادة في موعد واحد، وكان نادي تشيلسي يلعب مباراته الأخيرة ضد فريق برايتون، وفي الدقيقة 17 من الشوط الأول، سجل اللاعب موسيس كايسيدو هدفا خرافيا من منتصف الملعب، لينافس هدف اللاعب الغاني محمد قدوس.

دموع وداع يورجن كلوب

ورغم أن ليفربول الإنجليزي حقق الفوز على نظيره ولفرهامبتون، بهدفين مقابل لا شئ، إلا أن الحزن في المدينة جعل الدموع تغرق الوجوه، فتلك الليلة هي الأخيرة للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي يرحل عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم.