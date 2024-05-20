أفضل هواتف في 2024.. تقنيات وخدمات عالية تستخدم لأول مرة

هناك تطورات عديدة في عالم الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى متابعة البعض لأخبار الشركات باستمرار، لمعرفة أي تغيير قد يحدث، ليس فقط في الشكل واللون، بل أيضا التقنيات والخدمات التي توفرها، لتسهيل بعض المهام، لذا يمكن معرفة أفضل هواتف في 2024، بحسب موقع «GSMArena»، المتخصص في الأخبار التقنية.

هاتف iPhone 15 Pro من أفضل هواتف في 2024

يعد هاتف iPhone 15 Pro من أفضل هواتف في 2024، إذ يحتوي على جودة تصوير فائقة، بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة، يمكن أن تتحمل ملفات عديدة بجودة عالية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4352 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي، لذا يمكن استخدام الهاتف لفترة طويلة دون أن يفقد الشحن، كل هذه المميزات تجعله هاتفا غير عادي.

هاتف Galaxy Z Flip 5

صمم هاتف Galaxy Z Flip 5 بتصميم جيد مقاوم للمياه، وأي صدمات خارجية قد تؤثر عليه، أو تؤدي إلى تلفه، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12+12 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 10 ميجا بكسل، يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة تصل 3700 مللي أمبير، بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف مزود بتقنية الشحن السريع، حتى لا يستغرق وقتا طويلا في الشحن.

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يحتوي على مميزات عديدة، سواء بتوافر مساعد الدردشة أو ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور والفيديو، يوفر الهاتف جودة تصوير عالية جدا، مقارنة ببعض أنواع الهواتف، إذ يتوفر بهز كاميرا خلفية رباعية بدقة عالية، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus

هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus واحد من أفضل الهواتف، إذ يحتوي على سعة تخزين عالية جدا، يمكنها حمل ملفات عديدة، بالإضافة إلى أنه مزود بتقنية الشحن السريع، بخلاف التصميم الأنيق والجذاب.