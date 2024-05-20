«فاو» تحتفل باليوم العالمي للنحل.. يعزز الممارسات الزراعية المستدامة

احتفلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» باليوم العالمي للنحل لعام 2024 باعتباره ضروري في أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تحترم الدور الحيوي للملقحات في الطبيعة.

وأكدت «فاو» أن التلقيح ضروري للحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات ولصمود النظام الأيكولوجي، حيث تعتمد المحاصيل عليه بنسبة 75% لإنتاج الثمار والبذور الأخرى للاستهلاك البشري، ويعتبر النحل من أهم تلك الملقحات.

أضافت «فاو» أن حماية النحل والملقحات، أمرًا ضروريًا لضمان الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وإصلاح النظم الإيكولوجية والصحة النباتية بشكل عام، منوهةً بأنّ استخدام التكنولوجيا والبيانات؛ لتحسين الأسمدة وممارسات الري يقلل من الكميات المفرطة للمغذيات والمواد الكيميائية في المياه التي تضر بالملقحات وبموائلها.

الإطار الزمني المؤدي إلى اليوم العالمي للنحل

أشارت فاو إلى الأطار الزمني للاحتفال باليوم العالمي للنحل في العشرين من مايو من كل عام والذي يعود إلى ولادة أنطون جانسا من قرية بريزنيكا في سلوفينيا الذي ينحدر من أسرة عتيقة في ميدان تربية النحل، والذ أصبح رائدًا في تربية النحل الحديثة، وكان النحل أحد النقاشات لدى جيرانه من المزارعين الذين يستعينون به لتربية النحل بما يساهم في تحيقيق الزراعة المستدامة.

وفي عام 1766، التحق أنتون بمدرسة تربية النحل الأولى في أوروبا، ثم عمل في مزارع لتربية النحل عام 1769، وفي العام 1771 نشر كتابا يتناول تربية النحل باللغة الألمانية.

وبعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمان وفي مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الإقليمي في 2016 اقترحت جمهورية سلوفينيا الاحتفال بيوم النحل العالمي في 20 مايو من كل عام، بدعم من الاتحاد الدولي لرابطة مربي النحل.

وفي العام التالي 2017 تم تقديم مقترح للاحتفال باليوم العالمي للنحل تم الموافقة عليه تيمنا بيوم ميلاد أشهر مربي وباحث للنحل في أوروبا، حيث تم الاحتفال الأول في مايو 2018.