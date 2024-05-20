الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال في المدارس الحكومية 2024-2023

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، والمقرر أن يبدأ يوم 1 يونيو على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات وهي كالتالي:-

الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال 2024

- شهادة ميلاد الطفل «المميكنة كمبيوتر» والشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها.

- صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- ما يثبت محل الإقامة (إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).

على أن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل الرغبة بالالتحاق الكترونيا بالمدرسة.

تشكيل لجنة لاستلام الملفات الورقية

وأكّدت المديريات التعليمية في خطاب موجه للإدارات التعليمية يتم تشكيل لجنة استلام الملفات الورقية التشكل لجنة فنية تتلقى ملفات الالتحاق بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: «معلمات رياض الأطفال، سكرتير المدرسة، مسئول شئون الطلبة» وتكلف هذه اللجنة بفحص الملفات ومراجعتها وحساب السن من واقع شهادة الميلاد.

وأضافت المديريات التعليمية أنه يتم إعداد سجل القيد الطلبات ويكون هذا المسجل مرقم ومعتمد من لجنة الاستلام مسجل به رقم المسلسل طبقة التاريخ تقديم الملف الورقي، اسم الطفل، تاريخ ميلاد الطفل السن في 10 مايو 2024 تاريخ تسليم الملف، توقيع ولي الأمر وتوقيع مستلم الملف وتاريخ سحب الملف.

وبينت أنه في حالة رغب ولي الأمر في سحب ملف نجله بعد تقديمه، يعطي ولي الأمر إيصالًا من أصل وصورة على أن تبقى الصورة بالمدرسة بنفس الرقم والتاريخ المسجل بسجل استلام الطلبات، يكون مختومًا بخاتم المدرسة، وعلى ولي الأمر تقديم القرار كتابًيا بضرورة متابعة المدرسة المعرفة موقف الطفل، من حيث قبوله من عدمه، وفقًا لقواعد القبول وظروف كل مدرسة.