بعد شهر على رحيله.. عائلة الممثل براين مكاردي تكشف أسباب الوفاة

كشفت عائلة الممثل الراحل براين مكاردي عن سبب وفاته وذلك بعد ما يقرب من شهر على رحيله المفاجئ، عن عمر يناهز الـ59 عامًا، إذ تمّ الإعلان عن وفاته لأول مرة في 30 أبريل، بعد ما كتبت شقيقته في بيان أنَّه توفي قبل يومين، وفقًا لما كشفه موقع «مترو».

وأعلنت شقيقة الممثل الراحل براين مكاردي موعد جنازته حتى يستطيع أحباءه توديعه، قائلة: «تود عائلة مكاردي أن تشكر الجميع على دعمهم الكبير فيما يتعلق بالوفاة المفاجئة لبريان جيمس مكاردي، الابن الحبيب والأخ والعم والصديق، سيقام قداس جنازة يوم الخميس 23 مايو الساعة 11:30 صباحًا في كنيسة سانت ماري».

سبب موت الممثل براين مكاردي

وعن سبب الوفاة المفاجئ، أوضحت شيقيقة الممثل الراحل، «توفي براين بسبب تسلخ الأبهر، مما تسبب في ألم قصير وموت مفاجئ»، ويعتبر تسلخ الأبهر اضطراب مميت يُصيب الطبقة الداخلية لجدار الشريان الأبهر، ويؤدي إلى تمزقها وانفصالها عن الطبقة الوسطى في جدار الشريان.