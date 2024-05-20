ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالك مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته عدد من القطع لخام الذهب مختلفة الأشكال وزنت 500 جرام، وجهاز لتحديد عيار الذهب، وماكينة لعد النقود، وجهاز لاب توب، ومبرد كهربائي، وميزان حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من الذهب الخام، وبمواجهتهم اعترفوا باستخلاص خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائي من المناطق الجبلية بقصد بيعه والتربح منه، واتخذت الإجراءات القانونية.