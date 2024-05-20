حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بكفر الشيخ.. راجع إجاباتك

أشاد عدد من الطلاب والطالبات، بامتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ أوضح عدد منهم أنّ الامتحان جاء سهلاً وبسيطاً، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وقدّم طارق حسن، أحد مُعلمي مادة الرياضيات، حل امتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، لكي يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

وجاء امتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ في ورقة واحدة، ضمت 5 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين تخير الصواب، وأوجد مجموعة حل المعادلات، وأثبت أنّ، وغيرها من الأسئلة.

حل امتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجاء حل امتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالتالي:

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غداً الثلاثاء الموافق 21 مايو امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي، ويوم الأربعاء 22 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية الدراسات، ويوم الخميس 23 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ 61 ألف و319 طالب وطالبة، حيث يؤدون الامتحانات في 343 لجنة امتحانية، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».