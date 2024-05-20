تراجع جديد للدولار في البنوك الآن.. اعرف وصل كام؟

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعا في البنوك، ليسجل الآن 46.55 - 46.65 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك، مقارنة مع 46.76 - 46.86 جنيه أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تراجعه في البنوك الآن، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، أسعار تعاملات الفترة الصباحية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.55 جنيه للشراء، و46.65 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.63 جنيه للشراء و46.73 للبيع، مقارنة مع 46.76 جنيه للشراء و46.86 للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.55 جنيه للشراء و46.65 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.