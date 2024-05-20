عاجل.. إيقاف قيد الزمالك رسميا لـ 3 فترات مجددا «مستند»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك مجددًا، لمدة 3 فترات مقبلة، بسبب المستحقات المتأخرة لروي أجواش المدرب المساعد السابق ضمن جهاز البرتغالي فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق.

وسدد نادي الزمالك بعض الأقساط المتأخرة لروي أجواش وبقية جهاز فيريرا، التي بلغت 110 آلاف دولار، منذ 4 أشهر، ولم يسدد مسؤولو الأبيض، بقية الأقساط، ليقرر الأول، تصعيد الأمر وتقديم شكوى جديدة إلى الفيفا، بسبب عدم حصوله على بقية مستحقاته البالغة 600 ألف دولار.

إيقاف قيد الزمالك مجددا

ونشر الموقع الرسمي لـ«فيفا» مستندا يفيد بإيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات مقبلة، بعد أيام قليلة من صدمة المغربي خالد بوطيب، مهاجم «الأبيض» الأسبق.

إيقاف قيد الزمالك بسبب خالد بوطيب

وكان نادي الزمالك قد أعلن أنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بإيقاف النادي عن القيد، حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو، بسبب القضية التي بدأت في عام 2020، بعد شكوى اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، لفسخ عقده من طرف النادي.

وأكد المجلس، في بيانه، أن القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قدم اللاعب شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لفسخ عقده من طرف النادي.