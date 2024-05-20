والد مصطفى قمر يخضع لعملية جراحية.. ونجله: دعواتكم للحاج

تعرض والد الفنان مصطفى قمر، إلى وعكة صحية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، وخضوعه لعملية جراحية.

ونشر ياسر قمر، شقيق الفنان مصطفى قمر، صورة لوالده عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «دعواتكم للحاج أحمد قمر كبير القمراوية.. إن شاء الله بالسلامة عملية بسيطة».

نجاح مصطفى قمر الأخير في السينما

وكان مصطفى قمر، حقق نجاحا كبيرا في السينما، من خلال الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، الذي كانت تدور أحداثه حول نشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.