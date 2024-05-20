إيرادات الأفلام تواصل التراجع.. 1.2 مليون جنيه في يوم واحد

تواصل إيرادات الأفلام تراجعها النسبي في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية، إذ حققت الأعمال المصرية في دور العرض 1.2 مليون جنيه في يوم واحد، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم السرب على صدارة شباك التذاكر، لليوم الـ19 على التوالي، محققا إيرادات يومية بلغت 622 ألف جنيه، وعاد فيلم شقو إلى المركز الثاني مرة أخرى بعد تراجعه إلى المركز الثالث أمس الأول، وحقق الفيلم الذي يجمع في بطولته عمرو يوسف ومحمد ممدوح، إيرادات بلغت 291 ألف جنيه.

«عالماشي» في المركز الأخير

بينما تراجع الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي، إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، محققا 261 ألف جنيه، بينما يحافظ فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، على وجوده في المركز الرابع والأخير بقائمة الإيرادات بـ 34 ألف جنيه.