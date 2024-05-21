أفكار لوجبة إفطار صحية.. «ابدأ يومك بشكل صحيح»

وجبة الإفطار هي ميزان اليوم، ويجب أن تكون متوازنة، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة، وهي الوجبة التي تحدد مسار اليوم لأن تناول طعام غير صحي قد يسبب بعض المشكلات للجسم، ونستعرض خلال السطور التالية أفكار لوجبات صحية يفضل تناولها خلال وجبة الإفطار، وفقًا لما نشر في موقع «Fitness».

الدمج بين الأطعمة الصحية

البيض المسلوق والزبادي اليوناني اختياران بسيطان وبهما عناصر مغذية، ووجبة خفيفة على معدة فارغة بالإضافة إلي عنصر البروتين الضروري لنمو العضلات بشكل صحي، ومادة الكولين التي تعزز نشاط المخ وتساعد على التركيز خاصة في الساعات الأولى من الصباح، يحتوي الزبادي اليوناني على سعرات حرارية أقل من العديد من مصادر البروتين الأخرى.

الشوفان والبطاطا

الشوفان يحتوي على عناصر عديدة منها ألياف قابلة للذوبان تسمى «بيتا جلوكان»، التي تساعد في خفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم، وبها خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويقلل من إغراء تناول وجبة خفيفة بهد الإفطار في الصباح، وبه فيتامينات حديد ب ومنجنيز وماغنسيوم، وزنك.

والبطاطا من المواد الغذائية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها بعد الاستيقاظ من النوم خاصةً الساعات الأولى من اليوم، لأنها تحتوي على مادة الكاروتين، المضادة للأكسدة، وتقلل تعرض الجسم للالتهابات وتساعد على تكوين الخلايا الجديدة.