مدينة ساحرة في النرويج يحذر من الاقتراب منها.. ما قصتها؟

على ارتفاع 1100 متر تقع مدينة تدعى ترولتونجا بالنرويج، ولكن يحذر الدخول فيها أو اقتراب السياح منها، لأنها تعد صخرة فوق مستوى سطح البحر، وترتقي إلى مستوى الخطورة، وأُدرجت أنها أخطر مناطق الجذب الطبيعية حول العالم، حيث شهدت العديد من الوفيات والمفقودين من الزوار على مر السنين، بالإضافة إلى أشخاص عديدة لقوا حتفهم هناك.

مدينة ترولتونجا بالنرويج

تبلغ مساحة المدينة 2296 مترا مربعا، وتعد منطقة جذب للسائحين لشكلها المبهر والمزيد من التحديات التي بها، بسبب التكوين الصخري المذهل فيها، ويتسلق السائحون هناك لالتقاط الصور عليها، وفي عام 2015، كانت أول حالة وفاة عندما انزلقت الطالبة الأسترالية كريستي كافكالوديس، صاحبة الـ24 عامًا، وسقطت أثناء التقاط صورتها، وفقًا لجريدة «ديلي ميل» البريطانية.

تحديات المدينة

في عام 2016 تعرض أحد أفضل المتسلقين في العالم لجروح بالغة أثناء التسلق، وكتب على صفحته الشخصية: «أعالج ساقي بفترة راحة كبيرة بعد أن كنت في أمس الحاجة لراحة طويلة بعد التسلق في مدينة ترولتونجا بالنرويج»، إذ تمتلئ بالتحديات خاصةً لوجودها على صخرة، ودومًا توجد بها تحذيرات من الطقس، إذ يكون هناك احتمال هطول أمطار، بحسب صحيفة «Britannica» و«european space agency»، كما تزدحم بالعديد من المعالم السياحية، والرحلة بها مرهقة للغاية لأنها تستغرق من 8 إلى 10 ساعات.

بحسب بيان صادر من الهيئة العامة التي تهتم بالبيئة التاريخية للبلاد في بريطانيا، والمسؤولة عن خدمات المتنزهات الوطنية، فإنه على المواطنين الحذر من دخول إلى هذه المدينة، ويحذر على الزوار السفر إليها حتى في الرحلات القصيرة، لأن هذا يمكن أن يكون تحديًا محفوفًا بالمخاطر، مع أنها واحدة من أكثر المنحدرات الخلابة في النرويج ومكانًا شهيرًا للرحلات الاستكشافية: «حتى إذا ارتدى الشخص حزامًا وحبلًا فيجب الاحتراس من الاقتراب إلى المدينة».