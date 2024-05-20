طبيب زملكاوي بكفر الشيخ يحتفل بالكونفيدرالية على طريقته.. «الكشف مجانا»

«الكشف مجاني لآخر الأسبوع.. أبطال بقى ومحدش قدنا.. عايز كفر الشيخ كلها تنورنا»، هكذا احتفل أحد أطباء محافظة كفر الشيخ بتتويج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية 2024 على حساب نهضة بركان المغربي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج عام 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضاً بضربات الترجيح.

تخصيص أسبوع مجاني للكشف على الأطفال

حرص الدكتور محمد كمال عسكر، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، على الاحتفال بفوز نادي الزمالك والتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية من خلال تخصيص أسبوع مجاني للكشف على الأطفال، معلقاً: «فرحتى كبيرة أوي بتتويج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، ومن فرحتي قررت أخصص أسبوع مجاني للكشف على الأطفال، لأني لما بفرح بحب أفرح الناس معايا، وحقيقي الواحد مجنون زمالك».

قبل انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، قرّر «عسكر» غلق العيادة في يوم المباراة من أجل مشاهدة المباراة: «كانت مباراة جميلة أوي، والحمد لله إننا فزنا بالكونفيدرالية الأفريقية، حب الزمالك بيجري في دمي».

«عسكر»: أي مولود ألاقيه لابس سالبوت الزمالك ساعة الولادة بيكشف أول شهر ببلاش

ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها «عسكر» بفوز الزمالك على طريقته الخاصة، إذ سبق أنّ احتفل أيضاً ببطولات السوبر: «من 3 سنين بعد بطولتي السوبر عملت خصم على الكشف 50% لمدة أسبوعين، وأي مولود ألاقيه لابس سالبوت الزمالك ساعة الولادة بيكشف أول شهر ببلاش».

في أوائل 2023 وأثناء مبيت فريق الزمالك بأحد فنادق محافظة كفر الشيخ قبل لقاء غزل المحلة، جهز «عسكر» باقة ورد تكلفتها 2000 جنيه لتكون في استقبال لاعبى الفريق الأبيض: «عملت لهم بوكيه ورد من فرحتي، وكابتن عبدالواحد السيد كان بيقدم برنامج في قناة الزمالك صور معايا حلقة أنا والعائلة».