كاتب صحفي: مصر حريصة على مناقشة القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أهمية العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أنّ جميع اللقاءات أساسها هو القضية الفلسطينية، ومصر حريصة على أن تكون القضية موجودة في كل المحافل واللقاءات الدولية، على المستويين السياسي والدبلوماسي.

العلاقات المصرية اليونانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، أنّ اللقاء بين سامح شكري ونظيره اليوناني، يدور حول أمرين، الأول يخص الجانب الإنساني، في ظل التعنت الإسرائيلي على منع دخول المساعدت الإنسانية.

سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

وتابع أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني خطير للغاية، لأنه يعني غلق الباب على كل الفلسطينيين ما يزيد حصارهم، لافتا إلى وجود أكثر من 3000 شاحنة جرى منعها من الدخول خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنّ الأمر الثاني هو السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وخطورته ترتبط بإجراء إسرائيل البدء بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، ما حذرت منه مصر والعالم، مؤكدا أنّ إسرائيل ماضية في إجرامها، والتي ستكون نتيجتها خطر على فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأكملها.