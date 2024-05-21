«التخطيط» تستضيف احتفالية توزيع شهادات التميّز على مستفيدي مشروع «باب رزق»

احتفلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بتوزيع شهادات التميّز على مستفيدي مشروع «باب رزق»، الذي يُنفذ بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة، والذي يهدف إلى تمكين صغار المنتجين في قطاع النسيج والمفروشات.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزامها بدعم مثل هذه المشروعات التي تُساهم في تمكين المواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

شراكة فاعلة

يُجسد مشروع باب رزق نموذجًا رائعًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ ساهم التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة في إطلاق هذا المشروع الحيوي.

تمكين المستفيدين

يهدف المشروع إلى تمكين صغار المنتجين من خلال توفير التدريب اللازم وبناء قدراتهم، مما ساعدهم على إنتاج 20 منتجًا من الملابس والمفروشات المختلفة.

خلق فرص عمل

ساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، مما يُساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

تنمية مستدامة

يُساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة.

يتماشى مشروع باب رزق مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

يُعد مشروع باب رزق نموذجًا يحتذى به للبرامج التنموية الناجحة، ويُؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.