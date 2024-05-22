ختام امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى ثانوي بالقاهرة اليوم

يختتم طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الذي بدأ يوم 8 مايو الماضي وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من المديريات التعليمية والمحافظين.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كما يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة، فيما يؤدي طلاب محافظة الجيزة امتحان العلوم والتربية الفنية.

فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة امتحان مادة الكيمياء ويبدأ في الثامنة ونصف صباحاً، ويؤدي طلاب محافظة القاهرة مادة الأحياء الذي يبدأ في التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف.

أكدت المديريات التعليمية انعقاد دائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة خروج ورق الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة حتى الوصول للجان الامتحانية.

عدم اصطحاب الهواتف في الامتحانات

وشددت المديريات التعليمية على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أي وسائل الغش داخل اللجان، حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسي كاملا.