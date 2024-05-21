بعد انقلابها على أفكار النسوية.. من هي الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت؟

لم تدرك أن العمر سيمر سريعًا وتبقى في النهاية وحيدة، ليتحول قلم ‎الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت لمهاجمة «النسوية»، بعد أن وصلت منتصف الخمسين من عمرها، وفاقت من غفلتها على بيت خاو من ابتسامة فتاة أو شقاوة صبي، مفتقدة الدفء العائلي وسهرات الونس أمام التلفاز.

الأمر لا يقتصر على «وايت» التي كشفت في مقال جديد لها، أن «النسوية» خذلت جيلها بالكامل، لينتهي الأمر بهن على مقاهي لندن للتشاور في الحياة والعمل وأمور أخرى تنسيهن وحدتهن، المقال انتشر بشكل كبير عبر الصحف البريطانية، فمن هي ‎بيترونيلا وايت؟.

7 معلومات عن الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت

قلم الكاتب يكشف حقيقة مشاعرة، وهو ما استغلته الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت للحديث عن حركة شهيرة خذلت جيلها وأصبحن عازبات، بلا أطفال يشعرن بالوحدة، بحد وصفها؛ وبعد أن أثار مقالها تعاطفًا وجدلًا واسعًا، تستعرض «الوطن» 7 معلومات عن بيترونيلا وايت، وفق موقع«imdb» العالمي:

ولدت بيترونيلا وايت في لندن في الـ6 مايو 1968، تبلغ من العمر 56 عامًا.

والداها الصحفي والنائب العمالي وودرو وايت.

تعلمت في مدرسة سانت بول للبنات.

درست التاريخ في كلية ووستر، جامعة أكسفورد في لندن.

تركت الجامعة في غضون أسابيع من فترة ولايتها الأولى، بعد أن عانت من التنمر والمضايقات المستمرة بسبب منصب والدها كصديق ومستشار سياسي لرئيسة الوزراء المحافظة مارجريت تاتشر .

بعد ذلك درست التاريخ في كلية لندن الجامعية.

وتعمل بترونيلا وايت صحفية ومؤلفة ومذيعة.

المقال الأخير لـ الكاتبة بيترونيلا وايت

في مقال نشرته صحيفة «ديلي ميل» وجهت الكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت اللوم للحركة النسوية، قائلة: «أنا عازبة وبلا أطفال ووحيدة خذلتني الحركة النسوية وخذلت جيلي كله، ألتقي كل يوم اثنين مع مجموعة من الصديقات في أحد مطاعم لندن نجلس على طاولة بالقرب من النافذة ونناقش حياتنا، لدينا الكثير من الأمور المشتركة فكلنا في منتصف الخمسينات من عمرنا ونساء عاملات متعلمات تعليمًا مرموقًا ولكن.. هناك فراغ في حياتنا فكلنا عازبات وليس لدينا أطفال».

الفلسفة النسوية خطر في الغرب

النسوية تحولت من حركة للدفاع عن حقوق المرأة إلى خطر يجعلها وحيدة: «أعتقد أحيانًا وكذلك صديقاتي بأن الغرب قد تجاوز الفلسفة النسوية وأنها أصبحت ضارة، فأين في هذا العالم تُترك النساء مثلنا حتى نصل إلى منتصف الخمسينات من العمر ونجد أنفسنا وحدنا؟، هل تعلمون أن واحدة من كل عشر نساء بريطانيات في الخمسينات من العمر لم تتزوج قط وتعيش بمفردها، وهو أمر مؤلم وغير صحي».

وتصف بيترونيلا وايت خطورة النسوية قائلة على لسان صديقة لها: «الحركة النسوية علمتنا أن الأنثى التقليدية هي صورة نمطية اخترعها الرجال لإبقائنا تحت سيطرتهم وبناءً على ذلك كنت معاديةً للرجال إلى حد إبعادهم والآن ها أنا أدفع ثمن ذلك، أقولها بوضوح لقد حان الوقت لإعادة التفكير في هذه الثقافة واسترجاع الثقافة التقليدية، ربما يكون الوقت قد فات بالنسبة لي ولصديقاتي ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للحركة النسائية بأن تدمر حياة الأجيال القادمة أيضًا».