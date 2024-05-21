«النقل» تكشف تفاصيل حادث معدية أبوغالب.. 3 محاضر لإيقاف تشغيلها

أصدرت وزارة النقل بياناً كشف تفاصيل حادث معدية أبوغالب، موضحة أنه حدث في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وأثناء تراكي المعدية غير آلية «المنيا 6» والتي تعمل بالواير بين البرين «وردان – أبوغالب» بنطاق محافظتي «المنوفية - الجيزة» أعلى الرياح البحيري.

عدم تأمين وقوف المركبة

أكدت الوزارة في بيان، أنه أثناء رسو العبارة قام سائق سيارة «ميكروباص» محملة بـ26 راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة.

غلق كل المعديات المنتهية ترخيصها

أوضحت أن المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3-3-2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات، مؤكدة أنه جرى دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كل المعديات المنتهية ترخيصها والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.