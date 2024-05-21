الصبح ولا بالليل.. ما أفضل وقت للمذاكرة خلال اليوم؟

مع الدخول في فترة الامتحانات، والاقتراب من بدء اختبارات الصف الثالث الثانوي، يحتار الطلاب المقبلون على الامتحان عن أفضل وقت للمذاكرة خلال اليوم، وهل هو صباحًا أم مساءً للبحث عن الطريقة الأكثر فعالية لدخول المعلومات إلى العقل والحصول على أعلى الدرجات، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع « medium» الأمريكي.

أفضل وقت للمذاكرة خلال اليوم

مع اقتراب دخول امتحانات الثانوية العامة، تكثر التساؤلات حول الوقت الأفضل للمذاكرة خلال اليوم، لضمان دخول المعلومات بشكل سليم، وتحقيق أعلى معدلات النجاح في الامتحان، والحصول على أعلى التقديرات.

وبالرغم من أن هذا الأمر قد يعود إلى بعض التفضيلات الشخصية، فكل إنسان يفكر بطريقة غير الآخر، إلا أن العديد العديد من الخبراء يشيرون إلى أن المذاكرة المسائية هي أفضل أوقات المذاكرة، إذ إنها تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية في استقبال المعلومات ودخولها إلى العقل بشكل سليم، وتكون الدماغ أكثر قدرة على التركيز والاستيعاب.

فوائد المذاكرة الليلة

- يحصل الجسم في هذا الوقت على هدوء وسلام نفسي أكثر، مما يساعد على زيادة تركيز العقل وفعاليته.

- لا وجود للمشتتات في هذا الوقت.

- يصبح العقل أكثر إبداعًا في هذا الوقت.

- النوم بعد المذاكرة يحسن ويعزز المعلومات وعمليات التذكر.

الدراسة الليلية

بحسب الدكتور تامر المصري، استشاري المخ والأعصاب خلال لـ«الوطن»، أن أفضل وقت للمذاكرة هو من الفترة من بعد الفجر إلى الساعة 11 صباحًا، حيث يكون المخ أكثر نشاطًا في هذا الوقت من اليوم وذلك بسبب إفراز المخ للكورتيزون: «من بعد الفجر إلى 11 ظهرًا، المخ بيفرز الكورتيزون اللي بيساعد الدماغ على التركيز، لكن غير كده فبقيت أوقات اليوم زي بعضها».