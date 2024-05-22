المستند الممزق.. هل يصلح كدليل لإثبات الحق أمام المحكمة؟

المستندات العرفية مثل إيصالات الأمانة وعقود البيع وقوائم المنقولات من أهم الأدلة التي يعتمد عليها المواطنون لإثبات حقوقهم أو دفع التزاماتهم، ولكن ماذا لو تعرضت هذه المستندات للتلف مثل التمزق، هل تظل صالحة كسند أمام المحكمة؟

أجاب على هذا التساؤل محمد ميزار المحامي بالنقض، موضحًا أنَّ المستند الممزق لا يصلح كسند للحق أمام المحكمة، ففي حال رفع شخص دعوى بناءً على مستند تمّ لصقه بعد تمزيقه، يحق للمدين أو من عليه الحق الطعن على هذا المستند بالتزوير.

الورقة الممزقة لا تصلح سنداً للحق

وأضاف المحامي لـ«الوطن» أنَّ المستند الممزق يُعدّ في هذه الحالة مصطنعاً، أي أنه تم إعادة تجميعه بعد تمزيقه، وبالتالي، لا يمكن اعتباره سنداً صحيحاً للحق، متابعًا «يمكن أن يكون للمستند الممزق قيمة كقرينة على وجود الحق، ولكن لا يمكن اعتباره وحده سنداً كافياً».