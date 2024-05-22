«الإسكان» تنفي تأسيس شركة لتأجير الوحدات السكنية الخاصة في الأسواق

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في الأسواق المحلية، والمطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة.

«الإسكان» تنفي تأسيس شركة لتأجير الوحدات السكنية الخاصة

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.

وأكدت أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات والتي استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.