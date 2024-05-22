نائب عربي بالكنيست يرحب باعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين

أعلن النائب وليد الهواشلة، عضو الكنيست الإسرائيلي، عن القائمة العربية، مساء اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار دول النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، فالحلول لا تكون عبر القوة والحرب وإنما عبر السلام، بحسب «تليفزيون فلسطين».

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.