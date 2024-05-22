عُمرة هدية لمعلمة فيديو التهوية على الطالبات في كفر الشيخ.. «رد جميل»

تصرفت بإنسانيتها وبشكل تلقائي، لم تكن تتوقع أن ترصد الكاميرات موقفها، ويصبح مقطع فيديو يجري تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.. معلمة تمسك ملف أوراق في يدها، وتستخدمه للتخفيف من وطأة حرارة الجو بالتهوية على طالبات مدرسة فوه الثانوية المشتركة، أثناء امتحان الطالبات، مشاهد بسيطة لم تستغرق عدة ثوان، أصبحت حديث السوشيال ميديا، لكنها حملت في النهاية مفاجأة سعيدة، إذ قرر مهندس مصري يقيم في السعودية إهداءها رحلة عمرة.

هدية للمعلمة صاحبة فيديو «التهوية على الطالبات»

«شوفت الفيديو وقررت أفرحها».. بهذه الكلمات فسر المهندس أحمد القصبي، سبب إهداء المعلمة المفضلة رحلة عمرة: «شوفت الفيديو وقررت إنه هيكون في عمرة لها، وحاليًا بتواصل معاها علشان الترتيبات، وإن شاء الله الرحلة هتكون مجانية بالكامل» بحسب حديثه لـ«الوطن».

موعد أداء العمرة

وتابع: «إن شاء الله بعد عيد الأضحى تكون تأشيرات العمرة فتحت تاني، ونقدملها التأشيرة ونحجز لها طيران أيضًا، وكل شيء سيجري التكفل به مجانًا بشكل كامل».

سيرافق المعلمة «أماني» سيدة أخرى تستحق العمرة، حصلت عليها كهدية أيضا، لتكونا معًا، في أداء الفريضة: «في واحدة تانية هتكون مع أستاذة أماني، ربنا ييسر كل حاجة، أنا بعتلها واتساب وفي انتظار ردها لمعرفة هل تملك جواز سفر أم لا، ويجري إنهاء كل الأوراق التي تحتاج لها».