بـ«الإصلاحات والمقومات».. مصر «قِبلة» الاستثمار (ملف خاص)

تمتلك مصر مزايا ومقومات تنافسية تعزز من قدرتها على تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز الاقتصاد المصرى بتوافر الفرص الاستثمارية الواعدة مع القيام بتنفيذ مشروعات قومية كبرى فى مجال البنية الأساسية، بجانب توافر المواد الخام والثروات الطبيعية بما يدعم إقامة المشروعات فى العديد من المجالات والقطاعات التى تعمل الدولة على تنميتها والنهوض بها.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية، شملت التحسينات كافة قطاعات البنية التحتية بهدف تحسين نوعية الحياة للمواطن المصرى، وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى وامتلاك بنية تحتية هائلة، وتم توسيع وتطوير الشبكة القومية للطرق، وتطوير الموانئ والنقل البحرى، وإنشاء مطارات دولية جديدة، وإنشاء مراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة، ودشنت الدولة مناطق اقتصادية واعدة، بما يجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وتظهر مؤشرات المؤسسات الدولية حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها فى مجال تطوير البنية التحتية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى، وأكد صندوق النقد الدولى أن مصر استطاعت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى قوى، متوقعاً أن يكون الاقتصاد المصرى من أعلى الاقتصادات العربية نمواً، ويسجل 3.7%.