خبير بـ«المصري للفكر»: كلما زاد موقف مصر وضوحا تجاه القضية زاد الابتزاز العالمي

علّق صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على ادعاءات تقرير CNN عن الدور المصري، واتهامه بإفشال المفاوضات الأخيرة، أنه كلما زاد الموقف المصري وضوحًا وتصلبًا تجاه القضية الفلسطينية، زاد الابتزاز العالمي ضغطًا على الدولة المصرية.

الموقف المصري واضح تجاه القضية

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الموقف المصري واضح، خاصة بعد التحركات الأخيرة التي تحمل لغة خطاب متصاعدة، بدءًا من قرارات محكمة العدل الدولية والهجوم الذي تتعرض له إسرائيل.

إسرائيل تُصدر فشلها على طرف آخر تثق في قدرته

وتابع أنّ إسرائيل تُصدر فشلها على طرف آخر تثق في قدرته على تحمل الضغط العالمي، مواصلا: «أنا دايما أقل أن الهوى السياسي يُفسد الوسيلة الإعلامية»، مواصلا أن «سي أن أن»، تُعامل القراء على أنهم جاهُلون بكل ما يُنشر، بمعنى: «أي كلام سيمر عليهم رغم أن الموضوع المنشور لا يمكن أن يُصدق، فهي تحاول أن تُقنع العالم أن الدولة الوحيدة الأكثر تضررًا من الأحداث في غزة، هي من أفسدت المفاوضات؟».